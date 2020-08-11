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«التعليم» تقرر حضور الجامعيين في 3 فترات دراسية وتشكل لجنة عليا للمتابعة

Time منذ ساعة
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«التعليم» تقرر حضور الجامعيين في 3 فترات دراسية وتشكل لجنة عليا للمتابعة

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم من خلال دليلها الإسترشادي الذي أصدرته لعودة الدراسة الجامعية للعام الدراسي 1442هـ، بأن نظرا لظروف وباء كورونا، فقد قررت الوزارة حضور الطلاب على ثلاث فترات خلال اليوم الدراسي مع تشكيل لجان عليا لتحديد صلاحيات التفعيل الكامل للتعليم عن بعد والذى يأتي بشكل مواز في حال وصل مستوى الخطورة للأحمر.

وأوضحت الوزارة عبر الدليل الإسترشادي بأنه سيتم تشكيل لجنة عليا في كل جامعة لمتابعة الحالة الصحية، وتشكيل فرق عمل بالكليات والمعاهد والتأكد من كافة الإجراءات الإحترازية، كما أوضح الدليل مهام اللجنة العليا وهي تطبيق التحري والتقصي وسرعة الوصول للحالات المصابة أو المشتبه بها داخل الكلية، ومتابعة من يصدر من الجهات المختصة بشأن مستويات الخطورة لكل مدينة وتحديد مستوى الخطورة.

وإعتمدت وزارة التعليم للجامعات بدء العام الدراسي وفق ثلاثة نطاقات، الأول، وهو النطاق الأخضر، حيث تستأنف الدراسة بشكل طبيعي وفق التقويم الدراسي مع تقليص أعداد الطلاب في القاعات الدراسية في الكليات التي تقع في نطاقات مكانية آمنة صحيا، والنطاق البرتقالي وهو «تعليم جزئي مدمج»، تنفذ في الكليات التي تقع في نطاقات مكانية آمنة صحياً بشكل نسبي وتتطلب تطبيق احترازات صحية، حسب ما يرد من الجهة المختصة، والنطاق الأحمر، وهو ينطبق على الكليات التي تقع في نطاقات مكانية تتسم بالخطورة في حضور الطلاب.

وتابعت الوزارة بان حضور الطلاب سيكون في 3 فترات دراسية ، وتوزع جداول الشعب الدراسية حيث ، تكون الفترة الأولى من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 صباحا، والفترة الثانية من 1 مساء وحتى 5 مساء، والفترة الثالثة من 6 مساء وحتى العاشرة مساء، مع تقليل كثافة الطاقة الاستيعابية للشعب الدراسية والاستفادة من القاعات الكبرى في تقديم المحاضرات.

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أحدث التعليقات

محمد
ياليت النيابة العامة تركزعلى مكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي وتفشى المحسوبيات، وسؤتنفيذ المشاريع في جميع المجالات والمناطق.فهذه هي المواضيع التى تشكل خطر على الوطن والمواطن.
نعيم الحربي
ابيض عليكم ماقصرتو طبقتم الشرع في اسرع وقت
تركي ابن حميد
عجيب سبحان الله ما في هالبلد الا ها البنت ... يا مثبت العقل والدين.
تركي ابن حميد
اذا طلع العيب من اهل العيب ما يصير عيب .. ليس هناك اسوا من دعم الجماعات المتطرفة .
زاير
نتمنى ترك حرية للتعبير سواء للافراد اووسائل الإعلام بشرط عدم التجريح والتعرض للاعراض، أما من باب الانتقاد العام فهوضروري لتصحيح الاخطاء في الدوائر الحكومية اوالشركات والقطاع الخاص فحرية التعبير المنضبط لها اهمية كبيرة في مكافحة الفساد المالي والإداري والمحسوبيات وغيرها وهوامرصحي في الدول المتقدمة وسبب رئيسي لتطويرها.

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