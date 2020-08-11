الأعداد السابقة للصحيفة

تنافس حاد بين طلاب وطالبات الجامعات للعمل بالقطاع الصحي

Time منذ 15 دقيقة
Views 1118
تنافس حاد بين طلاب وطالبات الجامعات للعمل بالقطاع الصحي

الرياض (صدى):
كشف استطلاع رأي حديث توجه 71 % من الطلاب الجامعيين في المملكة للعمل بقطاع الرعاية الصحية مقابل 75 % من الطالبات اللاتي ترغبن للعمل بنفس القطاع أيضاً .

وأكد استطلاع الرأي أن أهم الأسباب التي دفعت الطلاب والطالبات لهذا الإختيار هو الرغبة في العمل بوظيفة مرموقة وراتب مجزية والمساهمة في تطوير المجتمع .

وشمل الإستطلاع الذي قامت به شركةباير الألمانية للصناعات الدوائية 25جامعى في 5 مدن بالمملكة ، وكشف كذلك أن 61 % من الطلاب يرغبون بالعمل في المملكة وعدم السفر بالخارج نظراً للإرتباط الأسري .

Time واتساب

أحدث التعليقات

شرحبيل
اللهم لك الحمد معي مره تصرف على نفسها والبيت بس هي إذا سلمت من حريم الحرام بتعدي على خير
ش
هذه الهوشه قديمه من 2015 وقيل تلك الفتره انه سوري وليس كويتي
مو لازم
التخطيط والسعي لقتل الملك عبداللة رحمة اللة وتقسيم المملكة و (ناصح) لا تجتمع إلا في حية رقطاء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
abdul
اولا... البركة في الثالثة. حتي الامركان يقولون " للمرة الثالثة سحر Third time's a Charm. ثانيا... الحرمة مفترية. اذا هو للساعته مااتزوج بالثالثة فكيف تدّعِي انه يصرف امواله علي السيدات ( جمع سيدة ) اللاتي يتزوجهن وكأنه رجل مزواج او زير نساء. يعني ما تزوج عليها الا مرة واحدة، وربما مطلّقها. اللهم اذا كانت عاملة في نفسها مثل قصة جحا والحمير العشرة ، وما بتعدّ نفسها كزوجة له تحت عصمته.ساعتها يكون قد تزوّج عليها اثنتان.

أخر الأخبار

«التعليم» تقرر حضور الجامعيين في 3 فترات دراسية وتشكل لجنة عليا للمتابعة
«التعليم» تقرر حضور الجامعيين في 3 فترات دراسية وتشكل لجنة عليا للمتابعة
Time منذ 27 ثانية Views 1010
بالصور.. أمانة الرياض تؤكد عدم استخدام «عيون القطط» في تحديد المسارات
بالصور.. أمانة الرياض تؤكد عدم استخدام «عيون القطط» في تحديد المسارات
Time منذ 10 دقائق Views 1215
تنافس حاد بين طلاب وطالبات الجامعات للعمل بالقطاع الصحي
تنافس حاد بين طلاب وطالبات الجامعات للعمل بالقطاع الصحي
Time منذ 15 دقيقة Views 1118
أكثر المناطق برودة رغم حرارة الصيف «77 درجة تحت الصفر»
أكثر المناطق برودة رغم حرارة الصيف «77 درجة تحت الصفر»
Time منذ 20 دقيقة Views 1368
4 أمراض تنتج عن الإفراط في تناول القهوة
4 أمراض تنتج عن الإفراط في تناول القهوة
Time منذ 45 دقيقة Views 1185
رجل يشج رأس زوجته بعنف بعدما كسرت «الحوض» أثناء تنظيفه
رجل يشج رأس زوجته بعنف بعدما كسرت «الحوض» أثناء تنظيفه
Time منذ 59 دقيقة Views 261
أنطونيو بانديراس يعلن إصابته بوباء كورونا
أنطونيو بانديراس يعلن إصابته بوباء كورونا
Time منذ ساعة Views 1161
وزيرة تركية تحرق ورقة أردوغان بخصوص اللاجئين
وزيرة تركية تحرق ورقة أردوغان بخصوص اللاجئين
Time منذ ساعة Views 1868
حالة يستوجب فيها معاقبة الزوج الممتنع عن الإنفاق
حالة يستوجب فيها معاقبة الزوج الممتنع عن الإنفاق
Time منذ ساعتين Views 2612
مواطنة ترفع قضية حجر على زوجها لرغبته في الزواج للمرة الثالثة
مواطنة ترفع قضية حجر على زوجها لرغبته في الزواج للمرة الثالثة
Time منذ ساعتين Views 3116