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حالة يستوجب فيها معاقبة الزوج الممتنع عن الإنفاق

Time منذ 41 دقيقة
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حالة يستوجب فيها معاقبة الزوج الممتنع عن الإنفاق

الرياض (صدى):
على خلفية ما نشرته النيابة العامة حول مفهوم " الإيذاء " موضحة أنه يتضمن امتناع الشخص أو تقصيره بالوفاء بواجباته في توفير الحاجات الأساسية لأحد أفراد أسرته، اعتقد الكثيرون أنه قرار جديد.

وفي هذا السياق أوضح المحامي عاصم الملا أن ذلك النظام موجود من السابق ويسمى " نظام الحماية من الإيذاء " .

وأوضح المحامي أن العقوبة لا تكون إلا على الشخص المقتدر والذي امتنع عمداً عن توفير الحاجات الأساسية لمن يعولهم، بحسب الوطن.

وأكد أن الشخص ضعيف الحال لا ينطبق عليه الأمر، مشيرا إلى أن أساسيات الحياة المطلوبة من الولي هو توفير المعيشة التي لا يصل فيها الأطفال أو الزوجة للإيذاء بمعنى أن يتلف عضو عنده أو يتوفى بسبب الضرر.

وكانت النيابة العامة قد أوضحت أن عقوبة الإيذاء تصل للسجن مدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، أو بهما معاً.

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النيابة العامة : الإيذاء جريمة تصل عقوبتها إلى السجن سنة وغرامة 50 ألف

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أحدث التعليقات

ابو بندر
واذا الزوجه مقصره بواجباتها تسجننونها؟؟؟
ابو ناصر
معلومة ممتازة
عابر
سبحان الله
شموخ أنثى
اللي مايستطيع من اولها لا يتزوج
عابر
طيب وما عقوبة الزوجة المقصرة مع الزوج ولا تقوم بشيء من حقوقه

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