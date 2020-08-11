اليوم..بدء موسم " الكليبين " آخر منازل الحر

الرياض (صدى):
أوضح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام موسم " الكليبين " أو مايعرف عند البعض بـ " محننات الجمل ".
وقال الحصيني: " محننات الجمل معناها إن الجمل لا يحن للماء إلا في طلوع منزلة الكليبين، لشدة الحر إذا وافق دخوله حر شديد " .
يذكر أنه من أبرز معالم " الكليبين " نضوب المياه السطحية، وهي الآبار القديمة، وفيه ينزل الماء من شدة حرارة الأرض.
ووفقاً لخبراء الطقس والفلك فإن موسم " الكليبين " يعد المنزلة السادسة في فصل الصيف، وآخر منازل الحر الشديد في الغالب.