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اليوم..بدء موسم " الكليبين " آخر منازل الحر

Time منذ ساعة
Views 1820
اليوم..بدء موسم " الكليبين " آخر منازل الحر

الرياض (صدى):
أوضح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام موسم " الكليبين " أو مايعرف عند البعض بـ " محننات الجمل ".

وقال الحصيني: " محننات الجمل معناها إن الجمل لا يحن للماء إلا في طلوع منزلة الكليبين، لشدة الحر إذا وافق دخوله حر شديد " .

يذكر أنه من أبرز معالم " الكليبين " نضوب المياه السطحية، وهي الآبار القديمة، وفيه ينزل الماء من شدة حرارة الأرض.

ووفقاً لخبراء الطقس والفلك فإن موسم " الكليبين " يعد المنزلة السادسة في فصل الصيف، وآخر منازل الحر الشديد في الغالب.

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أحدث التعليقات

ابو بندر
واذا الزوجه مقصره بواجباتها تسجننونها؟؟؟
ابو ناصر
معلومة ممتازة
عابر
سبحان الله
شموخ أنثى
اللي مايستطيع من اولها لا يتزوج
عابر
طيب وما عقوبة الزوجة المقصرة مع الزوج ولا تقوم بشيء من حقوقه

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