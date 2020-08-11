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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 48 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على منطقة نجران و الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال و شرق و أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بما ان له علاقه بالبنت فالمفروض اخبر خاله انه يرغب بالزواج من البنت وتجنب الوقوع في الجريمه وصديقه الاهبل ايش فايدته من المشاركه في الجريمه
ابو ناصر
الرجال موضح الموقع ماذا تنتظرون
ابو ناصر
الله يشفيها
ابو ناصر
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو ناصر
ماشاءالله تبارك الله

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