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انتشار مرض جديد أكثر فتكًا من كورونا

Time منذ ساعة
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انتشار مرض جديد أكثر فتكًا من كورونا

بكين (صدى):
في الوقت الذي يتسارع فيه العلماء للبحث عن العلاج السحري للقضاء على فيروس كورونا، صدمت الصين العالم بظهور مرض جديد " مميت " انتشر في أنحاء دولة كازاخستان الآسيوية.

وحذر مسؤولون صينيون من أن هذا المرض أكثر فتكاً من فيروس كورونا المستجد، إذ شهدت كازاخستان ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة به الجديد منذ منتصف يونيو الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة أن المرض هو عبارة عن التهاب رئوي غير معروف، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 32 ألف حالة إصابة و451 حالة وفاة جراءه في جميع أنحاء كازاخستان بين 29 يونيو و5 يوليو.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بما ان له علاقه بالبنت فالمفروض اخبر خاله انه يرغب بالزواج من البنت وتجنب الوقوع في الجريمه وصديقه الاهبل ايش فايدته من المشاركه في الجريمه
ابو ناصر
الرجال موضح الموقع ماذا تنتظرون
ابو ناصر
الله يشفيها
ابو ناصر
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو ناصر
ماشاءالله تبارك الله

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