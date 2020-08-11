انتشار مرض جديد أكثر فتكًا من كورونا

بكين (صدى):
في الوقت الذي يتسارع فيه العلماء للبحث عن العلاج السحري للقضاء على فيروس كورونا، صدمت الصين العالم بظهور مرض جديد " مميت " انتشر في أنحاء دولة كازاخستان الآسيوية.
وحذر مسؤولون صينيون من أن هذا المرض أكثر فتكاً من فيروس كورونا المستجد، إذ شهدت كازاخستان ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة به الجديد منذ منتصف يونيو الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة أن المرض هو عبارة عن التهاب رئوي غير معروف، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 32 ألف حالة إصابة و451 حالة وفاة جراءه في جميع أنحاء كازاخستان بين 29 يونيو و5 يوليو.