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أول امرأة بمنصب أمين عام مجلس منطقة: سأبذل ما بوسعي للارتقاء بتبوك

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أول امرأة بمنصب أمين عام مجلس منطقة: سأبذل ما بوسعي للارتقاء بتبوك

تبوك (صدى):
تعتبر الدكتورة خلود الخميس، أول امرأة تتولى منصب أمين مجلس منطقة في المملكة، وهو أحد أهم المناصب في العمل الإداري والتنموي على صعيد المناطق في البلاد.

وأكدت الخميس أنها ستبذل كل ما بوسعها للارتقاء بمنطقة تبوك، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان وتطوير المنطقة.

وحصلت الخميس، على شهادة الدكتوراه في الكيمياء، وتحمل رتبة أستاذ مساعد في الكيمياء غير العضوية في جامعة تبوك.

ويوجد لديها العديد من الأبحاث العلمية المنشورة، وهي عضو في اللجنة العليا لجائزة الأمير فهد بن سلطان للتميز والتفوق العلمي.

كما حصلت على الدكتوراه في الكيمياء غير العضوية من جامعة " هاورد " في الولايات المتحدة عام 2018، وحصدت عدة جوائز دولية ومحلية.

يذكر أن الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، التقى خلود الخميس، بمناسبة صدور موافقة وزير الداخليّة بتكليفها أميناً عاماً لمجلس المنطقة.

ووجهت الدكتورة خلود الخميس الشكر للقيادة السعودية على منحهم الثقة بتعيينها بهذا المنصب.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اهم شي ان المشترك لا يتحمل تكاليف العداد الذكي
ابو عمار
ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر حاله خاصه بالقبرين لانه عرف انهما يعذبان فغرس شجره على كل قبر واما نحن لا نعرف حالة المقبور في هذا الوقت لكي نزرع شجره على قبره
ابو عمار
بصراحه موضوع تسديد المخالفات المروري يعتبر كارثه كبيره .. من اين يسدد المواطن اذا كان راتبه لا يكفي لنهاية الشهر . اقترح تقسيطها بمبلغ صغير افضل من ايقاف خدماته من قبل المحكمه والمفروض تنظر المحكمه بعين العطف والشفقه على المواطن المطلوب
ابو عمار
الله ينصركم ويقويكم على الفاسدين والمفسدين في البلاد حسبي الله عليهم
ابو عمار
الف الف مبرك

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