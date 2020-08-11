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ابن مساعد لحمد بن جاسم: يا لبجاحتك!

Time منذ 35 دقيقة
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ابن مساعد لحمد بن جاسم: يا لبجاحتك!

نايف السالم (صدى):
وجه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الثلاثاء، رسالة نارية لوزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم، وذلك ردًا على ما وصفه بـ " النصائح " للمملكة قبل أيام.

وقال ابن مساعد: " معالي الشيخ الناصح حمد بن جاسم، من ثبت تآمره على السعودية بدعم معارضيها والسعي لتقسيمها والتبشير بأن أهل نجد سيموتون من الجوع إن تقسمت - هذا كلامه نصًا في التسجيل الشهير في خيمة القذافي الذي كان آخر كلامه عن قطر: هذي آخرتها يا قطر هذي آخرة العيش والملح؟ " .

واختتم الأمير عبد الرحمن رسالته لابن جاسم قائلا: " معالي الشيخ يالبجاحتك! " .

وفي محاولة للاصطياد بالماء العكر، قرر ابن جاسم، قبل أيام الظهور بموقف النبيل الذي يخاف على مستقبل المملكة والوطن العربي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
رحمه الله ونتمنى لها الشفاء
ابو عمار
الاعمال بالنيات يا عبد الرحمن . توكل على الله
abdul
آمين يا رب
ابو عمار
ابن جاسم ينطبق عليه المثل المصري يا رب بجنازه اشبع بها لطم

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