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بالفيديو..تعليق المطيري على اتهامه باستغلال توأم بريدة للإعلان عن الكودرد

Time منذ 5 ساعات
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بالفيديو..تعليق المطيري على اتهامه باستغلال توأم بريدة للإعلان عن الكودرد

الرياض (صدى):
استنكر عبدالرحمن المطيري، اتهامه من قبل البعض باستغلال " توأم بريدة " للحصول على مقابل مادي في حملة إعلانية قيل إنها مجانية.

وقال المطيري: " من الأمس وأنا متعجب من جرأة بعض الناس ودخولهم بالنيات، يقولون إن مبادرة التوأم إعلان للكودرد " .

وأضاف: " الله يقول (لا تقل ما ليس لك به علم) لابد من دليل، لكن إذا ما عندك دليل أو بينة أنا بريحك روح مؤسسة النقد واطلب كشف عبدالرحمن المطيري كامل إذا لقيت إن عبدالرحمن أخد مبلغ مالي له ولو ريال واحد مقابل هالمبادرة لك مني ما تطلب وأطلع بحساباتي وأعتذر وأبين الوضع كله " .

وتابع: " أنا باخد مقابل على الإعلانات فقط مثلي مثل أي مشهور تاني وأقدم الإعلان للمتابع صريح واضح يؤكد أنه إعلان مالي في الطرق الملتوية هذه ومبادرات وإيش.. جميع مبادراتي اللي قدمتها 18 مبادرة ما أخدت عليها ولا ريال " .

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أحدث التعليقات

ابو بندر
واذا الزوجه مقصره بواجباتها تسجننونها؟؟؟
ابو ناصر
معلومة ممتازة
عابر
سبحان الله
شموخ أنثى
اللي مايستطيع من اولها لا يتزوج
عابر
طيب وما عقوبة الزوجة المقصرة مع الزوج ولا تقوم بشيء من حقوقه

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