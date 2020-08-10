موقف هوساوي من لقاء الأهلي والفيصلي

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر أن إمكانية مشاركة لاعب الأهلي معتز هوساوي، في مواجهة الفيصلي، في إطار مباريات الجولة 25 من دوري المحترفين، أصبحت عاليةً جدًا.
ومن المنتظر أن يدخل هوساوي التمارين اللياقية قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.
وغاب هوساوي عن ديربي جدة أمام الاتحاد لحضوره في العيادة الطبية قبل المباراة.
يذكر أنه بعد الفوز على الاتحاد أصبح رصيد الأهلي 43 نقطة، وأصبح قريبا من النصر صاحب المركز الثاني، بفارق خمس نقاط
ويحتل الفيصلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي الثالث، ونقطتين من الوحدة الرابع.