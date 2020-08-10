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كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش إلى المملكة

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كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش إلى المملكة

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات، فقد أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية ، حيث جرى على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبتوفيق من الله، جرى إحباط هذا المخطط الإجرامي وضبط المواد المخدرة التي بلغت (948) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مستقبلها، وهو مواطن من أرباب السوابق في منطقة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وضبط كل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات البلاد التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها، مشددا على أنهم سيقفون - بعون الله وتوفيقه - سداً منيعاً في وجه كل من يحاول الإخلال بأمن الوطن واستهداف شبابه ومقدراته بهذه السموم.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
زائر
الهلال أحبط مخططاتهم منذ عدة عقود سابقة (كبيرهم.. وصغيرهم) وهذه هي ثقافتهم (ضجيج.. ادّعاء مظلومية.. ومحاولة تضليل وقلب للحقائق).. ألا يخجلون من أنفسهم.. ألا يدركون أن ما كان يمرره أسلافهم من (مغالطات.. ومن أكاذيب.. و…..) وكان ينطلي أيامها على البعض بأنه لا يمكن أن يتم تمريره في العهد الحديث (عصر التقنية.. وسرعة وسهولة الوصول للحقيقة حتى من لدى أصغر المشجعين.. لكن قالوها من زمان (من شبَّ على شيء شاب عليه).. والله يهديهم. * يخطئ من يعتقد أن أمانيهم.. وطموحاتهم ومخططاتهم كانت (ترتكز فقط) على ضرورة ألا يحقق الهلال بطولة آسيا بنظامها الحالي ومن أجل أن يستمر غيابه عن تحقيقها ولكي لا يشارك في مونديال الأندية.. (نعم يخطئ) وعلى اعتبار أن ما كان يتمنونه أيضاً ويخططون له (كان أكبر من ذلك) وكان (يرتكز أيضاً) على أن يفوز فريقهم بتلك البطولة الآسيوية (ويشارك رسمياً) في مونديال الأندية وقبل أن يتحقق كل ذلك للهلال.. * نعم.. هكذا كانت أهدافهم.. ومخططاتهم (لعل فريقهم يحقق الآسيوية الحالية قبل الهلال).. ويتخلص من (فضيحة الترشيح) ويشارك في (مونديال رسمي) ويكون حينها كل الحق معهم عندما يحاولون إغاظة الهلاليين.. والسخرية من الهلال والضغط عليه بعبارة (العالمية صعبة قوية) وبحجة أن فريقهم سيكون قد بلغ العالمية بشكل رسمي ومن أرض الملعب وليس بواسطة ترشيح ومن خلال مكتب.. لكن لأن الهلال حقق (آسيوية 2019م) وشارك في (العالمية) فقد ذهبت كل أهدافهم ومخططاتهم في مهب الريح.. منقول ...
زائر
بما أن الساحة الرياضية أصبحت مرتعاً لمزوري الحقائق ومزيفي التاريخ ممن أعيّاهم تفوق الهلال وتميزه على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، فاجتمعوا على كُره الهلال واستمروا التجني عليه وإلصاق التهم به جزافاً في محاولة منهم لتكريس مقولة (نادي التحكيم، نادي الدلال) كمداً وحنقاً من عند أنفسهم، ولأننا في مجتمع يسوده عدم الاعتراف بتفوق الآخر وأفضليته، فقد انطلت هذه الكذبة على كثير من الجماهير (اللاهلالية) حيث صدقوها فتشربوها ثم صدروها!! هؤلاء المتأزمون لم يدعوا نادياً ولا منبراً إلا وادعوا المظلومية من خلاله حتى ملأ ضجيجهم الخوابي وبلغ الروابي باتهامهم للحكام وللجان بانحيازهم للهلال فقط وأنهم السر الذي يقف خلف بطولاته..! منقولة ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله

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