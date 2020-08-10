«واتساب» يتيح نقل المحادثات من «أندرويد» إلى «آيفون»

وكالات (صدى):
أتاح تطبيق التراسل الفوري " واتساب " نقل المحادثات من الأجهزة العاملة بنظام تشغيل " أندرويد " إلى هواتف " آيفون ".
وتستطيع التقنية الجديدة مزامنة سجل الدردشة الخاص بالمستخدم بين منصتي " أندرويد " و" آيفون "، كما تسمح أيضا باستخدام نفس حساب " واتساب " على أكثر من جهاز في منصات مختلفة بنفس الوقت.
وتعد الميزة الجديدة قيد الاختبار على الأجهزة العاملة بنظامي تشغيل أندرويد و" آي أو إس "، والتي ستعتمد في الفترة المقبلة، كما سيمكن تشغيل تلك الميزة الجديدة أيضا بالتزامن مع نسخة سطح المكتب من " واتسآب ويب ".