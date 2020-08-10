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«واتساب» يتيح نقل المحادثات من «أندرويد» إلى «آيفون»

Time منذ 5 دقائق
Views 1135
«واتساب» يتيح نقل المحادثات من «أندرويد» إلى «آيفون»

وكالات (صدى):
أتاح تطبيق التراسل الفوري " واتساب "  نقل المحادثات من الأجهزة العاملة بنظام تشغيل " أندرويد " إلى هواتف " آيفون ".

وتستطيع  التقنية الجديدة مزامنة سجل الدردشة الخاص بالمستخدم بين منصتي " أندرويد " و" آيفون "، كما تسمح أيضا باستخدام نفس حساب " واتساب " على أكثر من جهاز في منصات مختلفة بنفس الوقت.

وتعد الميزة الجديدة  قيد الاختبار على الأجهزة العاملة بنظامي تشغيل أندرويد و" آي أو إس "، والتي ستعتمد في الفترة المقبلة، كما سيمكن تشغيل تلك الميزة الجديدة أيضا بالتزامن مع نسخة سطح المكتب من " واتسآب ويب ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوسيف
الله يردك الا الحق والسراط المستقيم ويبعد عنا هيئة الترفيه وكل فساد في البلاد الحرمين
السامـــــــر
ميسان بني الحارث 19
وافي
كل الحكومة فاسدة يجب اجتثاثها
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
وافي
بشر سيدكم ترامب لعنة الله عليكم اجمعين

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