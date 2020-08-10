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فوربس: أرامكو الشركة الأكثر ربحية في العالم

Time منذ 44 دقيقة
Views 1453
فوربس: أرامكو الشركة الأكثر ربحية في العالم

علي القحطاني (صدى):
أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية، أمس الاثنين، أن شركة أرامكو السعودية، هي الشركة الأكثر ربحية في العالم؛ حيث في الربع الثاني من عام 2020، بلغ صافي دخل الشركة 6.6 مليار دولار.

وأوضحت المجلة العالمية أن هذا المبلغ جيد بالنظر إلى الأداء الضعيف لسوق النفط وَسَط قضايا فيروس كورونا، على أن أرقام الربع الثاني تسلط الضوء على أن أرامكو نفسها شركة رائعة تتمتع بمكانة كبيرة ولديها أصول كبيرة.

وأشادت بجهود الحكومة في المملكة؛ حيث قالت أن: " الحكومة السعودية سمحت للشركة بقدر كبير من الاستقلالية بحيث يضمن هذا الاستقلال قدرة الشركة على التحكم في مواردها المالية" .

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أحدث التعليقات

ابوسيف
الله يردك الا الحق والسراط المستقيم ويبعد عنا هيئة الترفيه وكل فساد في البلاد الحرمين
السامـــــــر
ميسان بني الحارث 19
وافي
كل الحكومة فاسدة يجب اجتثاثها
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
وافي
بشر سيدكم ترامب لعنة الله عليكم اجمعين

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