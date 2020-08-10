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بالفيديو.. ‏عبدالله المعيوف يوضح سبب قيامه بحركة «المراوغة»

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. ‏عبدالله المعيوف يوضح سبب قيامه بحركة «المراوغة»

طلال الغامدي (صدى):
أوضح حارس مرمى نادي الهلال، عبدالله المعيوف، اليوم الاثنين، سبب قيامه بحركة المراوغة وعودته بالكرة في أحد كرات مباراة الفريق أمام نادي الفتح، ضمن مواجهات الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

وقال عبدالله المعيوف، خلال تصريحاته مع القنوات الرياضية السعودية: " فوز صعب لكن استطعنا الحصول على النقاط الثلاث"، لافتًا إلى أن سبب قيامه بحركة " المراوغة " هو وجود جيوفينكو وسالم الدوسري وغوميز في منطقة التسلل.

ويتصدر نادي الهلال، جدول ترتيب الدوري، خلال الموسم الحالي 2019 – 2020، برصيد 57 نقطة، متفوقًا عن أقرب منافسيه فريق النصر، صاحب المركز الثانى برصيد 48 نقطة.

 

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أحدث التعليقات

ابوسيف
الله يردك الا الحق والسراط المستقيم ويبعد عنا هيئة الترفيه وكل فساد في البلاد الحرمين
السامـــــــر
ميسان بني الحارث 19
وافي
كل الحكومة فاسدة يجب اجتثاثها
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
وافي
بشر سيدكم ترامب لعنة الله عليكم اجمعين

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