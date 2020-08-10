غوميز: الفرق الكبيرة تعرف كيف تنتصر (فيديو)

نواف السالم (صدى):
قاد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، نادي الهلال للفوز على نظيره الفتح، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد جامعة الملك سعود؛ ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال غوميز، خلال تصريحاته مع القنوات الرياضية السعودية: "الفرق الكبيرة تعرف كيف تنتصر حتى لو لم تكن بأفضل حالاتها"؛ مضيفًا: "كنا نعرف صعوبة المباراة، والأهم هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وبطولة الدوري لم تحسم بعد" .
ويتصدر نادي الهلال، جدول ترتيب الدوري، خلال الموسم الحالي 2019 – 2020، برصيد 57 نقطة، متفوقًا عن أقرب منافسيه فريق النصر، صاحب المركز الثانى برصيد 48 نقطة.