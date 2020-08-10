بالفيديو والصور.. غوميز يقود الهلال للفوز على الفتح

ماجد محمد_تصوير_محمد السعران (صدى):
تمكن نادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، من الفوز على نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "جامعة الملك سعود"، في ختام منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز النجم الفرنسي، بافيتيمبي جوميز، هدف الهلال، فى الدقيقة 38 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء؛ ليعود في الدقيقة 53 ويحرز هدفًا في مرماه لصالح نادي الفتح، فيما عاد وسجل هدف التقدم الثاني للزعيم من ركلة جزاء في الدقيقة 87.
ويتصدر نادي الهلال، جدول ترتيب الدوري، خلال الموسم الحالي 2019 – 2020، برصيد 57 نقطة، متفوقًا عن أقرب منافسيه فريق النصر، صاحب المركز الثانى برصيد 48 نقطة، بينما يحتل الفتح، المركز الرابع عشر، برصيد 22 نقطة.