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بالفيديو والصور.. غوميز يقود الهلال للفوز على الفتح

Time منذ 19 دقيقة
Views 1338
بالفيديو والصور.. غوميز يقود الهلال للفوز على الفتح

ماجد محمد_تصوير_محمد السعران (صدى):
تمكن نادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، من الفوز على نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "جامعة الملك سعود"، في ختام منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز النجم الفرنسي، بافيتيمبي جوميز، هدف الهلال، فى الدقيقة 38 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء؛ ليعود في الدقيقة 53 ويحرز هدفًا في مرماه لصالح نادي الفتح، فيما عاد وسجل هدف التقدم الثاني للزعيم من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

ويتصدر نادي الهلال، جدول ترتيب الدوري، خلال الموسم الحالي 2019 – 2020، برصيد 57 نقطة، متفوقًا عن أقرب منافسيه فريق النصر، صاحب المركز الثانى برصيد 48 نقطة، بينما يحتل الفتح، المركز الرابع عشر، برصيد 22 نقطة.

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي الحاال ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتور على هاالمعلومات الطيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابوبدر
لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمه ويصبر اهله.

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