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«أرامكو» تعلن أسعار البنزين لشهر أغسطس
منذ 26 دقيقة
1997
3
الرياض (صدى):
أعلنت شركة أرامكو، اليوم الاثنين، المراجعة الشهرية لأسعار البنزين للفترة من 10 اغسطس إلى 10 سبتمبر.
وأوضحت الشركة، أن بنزين 91: السعر 1.43 ريالًا لكل لتر؛ بينما بنزين 95: السعر 1.60 ريالًا. لكل لتر.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي الحاال ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتور على هاالمعلومات الطيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابوبدر
لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمه ويصبر اهله.
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