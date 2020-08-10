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أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الاثنين 

Time منذ 3 ساعات
Views 1365
أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الاثنين 

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الإثنين.

وأشارت الهيئة إلى أعلى درجات الحرارة بالمملكة تم تسجيلها في الدمام والأحساء، والتي بلغت 45 درجة مئوية، بينما سجّلت الباحة أدنى درجات الحرارة بالمملكة، والتي بلغت 27 درجة مئوية.

وشمل التقرير الذي نشرته هيئة الأرصاد:" 44 درجة مئوية في وادي الدواسر، 43 درجة مئوية في القيصومة، 42 درجة مئوية في الرياض وشرورة ورفحاء والعلا، 41 درجة مئوي ةفي المدينة المنورة ومكة المكرمة، و40 درجة مئوية في القصيم ".

وحول أبرز أرقام طقس المملكة في يوليو 2020: سجلت أعلى درجة حرارة رفحاء 51.1 درجة مئوية، بينما أدنى درجة حرارة أبها 14.1 درجة مئوية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي الحاال ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتور على هاالمعلومات الطيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابوبدر
لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمه ويصبر اهله.

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