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‏إيقاف لواء في قطاع أمني زور محضر توريد مركبات للحج

Time منذ ساعة
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‏إيقاف لواء في قطاع أمني زور محضر توريد مركبات للحج

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، عن مباشرتها عدة قضايا فساد؛ حيث تمكنت بالتعاون مع وزارة الداخلية من إيقاف قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء وأربعة ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية.

وجاء ذلك لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ، ‏من خلال التوقيع بدلاً من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، نتج عنه تعديل أمر التوريد من (17) مركبة إلى (7) مركبات.

وتضمنت أيضًا تعديل مركبة فارهة (مرسيدس "مايباخ") استخدمت من قبل الأول شخصياً، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف (1.700.000) مليون وسبعمائة ألف لتر بنزين لأحد الشركات بطريقة غير نظامية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي الحاال ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتور على هاالمعلومات الطيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابوبدر
لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمه ويصبر اهله.

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