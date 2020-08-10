رئيس النصر: مبروك لجماهيرنا الغالية هذا الانتصار

ماجد محمد (صدى):
وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الدكتور صفوان السويكت، رسالة تهنئة إلى جماهير الفريق، بعد فوزه في مواجهته ضد أبها بهدفين نظيفين، مساء اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب صفوان السويكت، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " مبروك لجماهيرنا الغالية هذا الانتصار ونفتقد حضوركم معنا في المدرجات.. مستقبل النصر مشرق بإذن الله " .
وارتفع رصيد نادي النصر إلى 48 نقطة ليحتل المركز الثاني بعد نادي الهلال الذي يحتل الصدارة في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما جاء أبها في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.