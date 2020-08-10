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وظائف شاغرة للجنسين للعمل عن بُعد 

Time منذ 27 دقيقة
Views 1456
وظائف شاغرة للجنسين للعمل عن بُعد 

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني " بوابة التوظيف " عن توافر 15 وظيفة شاغرة للجنسين للعمل " عن بُعد ".

وأشار البرنامج إلى الوظائف الشاغرة ومنها: مندوبة مبيعات،  موظف تسويق، أخصائية مبيعات، مصمم منتجات، مندوب مبيعات، مدقق حسابات، كاتبة إدارية، محصلة ديون، مدخلة بيانات، أخصائي تسويق، مراقب مالي.

ولفت إلى طريقة التسجيل للباحثين عن عمل ومنها زيارة بوابة " العمل عن بعد "، اضغط على أيقونة التسجيل " خيار من ثم الباحث عن عمل "، أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة، عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية، عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي، ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

وأوضح أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1441/12/20هـ الموافق 2020/08/10م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

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أحدث التعليقات

المليليح
طيب حارس الأهلي في سحبته في لاعب الشباب ماقدرت تتحمل لنهاية المباراة يامحرر الخبر ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
قصدكم حضرت العداله اليوم وتحرك🐀 فآنتصر النصر👌😊الف مبروك لعشاق العالمي هارد لك لفرسان الجنوب
نجاة محمد
ربنا يلطف بالسكان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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