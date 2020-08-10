بالفيديو والصور .. العدالة يلملم جراحه بهدفين في مرمى الحزم

طلال الغامدي:تصوير"محمد السعران" (صدى):
كسب نادي العدالة متذيل ترتيب الدوري مضيفه نادي الحزم بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل هدفي العدالة المحترف المدغشقري كاروليس اندريا في الدقيقة 64 ورياض شراحيلي في الدقيقة 75 بينما أحرز هدف الحزم الوحيد المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 24 بهذا الانتصار يرتفع رصيد العدالة الى 20 نقطة في المركز الاخير للدوري بينما يبقى الحزم في مركزه السابق الثاني عشر برصيد 24 نقطة.