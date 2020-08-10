بالفيديو..عبدالمجيد السواط يشارك في تدريبات الاتحاد

نواف السالم (صدى):
أظهر مقطع فيديو، مشاركة عبدالمجيد السواط في تدريبات فريق الاتحاد اليوم الاثنين.
وكان عبدالله اليوسف، المتحدث الرسمي لنادي التعاون، أكد على أنَّ عبدالمجيد السواط مازال لاعبًا في صفوف الذئاب حتى صيف 2021 وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، وأنه تمَّ تحذير نادي الاتحاد بذلك، مشيرًا إلى أنه لا يعلم أين يتدرب اللاعب.
وقال «لا نعرف أين يتمرن السواط، ونحن نبحث عن لاعبنا، وليس لدينا أي خلاف مع الاتحاد، ونعتز بعلاقتنا معهم، وحقيقة هو من انسحب بخطاب رسمي من صفقة عبد الفتاح آدم، وعرض النصر كان هو الأنسب».