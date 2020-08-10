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بالفيديو..عبدالمجيد السواط يشارك في تدريبات الاتحاد

Time منذ 47 دقيقة
Views 1393
بالفيديو..عبدالمجيد السواط يشارك في تدريبات الاتحاد

نواف السالم (صدى):
أظهر مقطع فيديو، مشاركة عبدالمجيد السواط في تدريبات فريق الاتحاد اليوم الاثنين.

وكان عبدالله اليوسف، المتحدث الرسمي لنادي التعاون، أكد على أنَّ عبدالمجيد السواط مازال لاعبًا في صفوف الذئاب حتى صيف 2021 وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، وأنه تمَّ تحذير نادي الاتحاد بذلك، مشيرًا إلى أنه لا يعلم أين يتدرب اللاعب.

وقال «لا نعرف أين يتمرن السواط، ونحن نبحث عن لاعبنا، وليس لدينا أي خلاف مع الاتحاد، ونعتز بعلاقتنا معهم، وحقيقة هو من انسحب بخطاب رسمي من صفقة عبد الفتاح آدم، وعرض النصر كان هو الأنسب».

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أحدث التعليقات

المليليح
طيب حارس الأهلي في سحبته في لاعب الشباب ماقدرت تتحمل لنهاية المباراة يامحرر الخبر ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
قصدكم حضرت العداله اليوم وتحرك🐀 فآنتصر النصر👌😊الف مبروك لعشاق العالمي هارد لك لفرسان الجنوب
نجاة محمد
ربنا يلطف بالسكان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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