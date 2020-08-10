بالفيديو والصور.. النصر يطيح بأبها بهدفين نظيفين

ماجد محمد - تصوير محمد السعران (صدى):
تمكن نادي النصر، مساء اليوم الاثنين، من الفوز على مضيفه نادي أبها، بهدفين نظيفين؛ ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.
وشهدت الدقيقة الـ55، قيام كرم برناوي، ظهير نادي أبها، بجذب النيجيري أحمد موسى، جناح النصر، داخل منطقة الجزاء، مانعًا إنفراد صريح، ولم يحتسب حكم المباراة، أي قرار في البداية، وأمر باستئناف المباراة، قبل أن يعود إلى تقنية الفار، بعد ذلك.
وعاد حكم المباراة، وقام باحتساب طرد على برناوي، وضربة جزاء للنصر، نفذها المغربي عبدالرزاق حمد الله بنجاح، داخل الشباك في الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر اللقاء بينما أحرز اللاعب النيجيري أحمد موسى الهدف الثاني في الدقيقة 62.
وارتفع رصيد نادي النصر إلى 48 نقطة ليحتل المركز الثاني بعد نادي الهلال في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما جاء أبها في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.