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شاهد.. شباب عسير يحولون أملاكهم إلى منتزهات سياحية

Time منذ 30 دقيقة
Views 1480
شاهد.. شباب عسير يحولون أملاكهم إلى منتزهات سياحية

أبها (صدى):
أقدم أهالي عسير على تحويل أملاكهم الشخصية إلى منتزهات ريفية، وتجهيزها بكافة عوامل الجذب السياحي للزوار.

وقال أحد مؤسسي منتجع شعف في عسير، محمد بن لبده، لقناة الإخبارية، إن الفكرة ترتكز على تحويل جزء من المواقع الريفية إلى منتزهات كاملة الخدمات لاستضافة الزوار على مدار اليوم.

وأضاف أن تلك المشروعات حظيت بدعم من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والذي زار موقع المنتزه أكثر من مرة، ما كان بمثابة دعم واضح للشباب

وتابع ابن لبده أن فريق العمل يتكون من شباب من أبناء المنطقة، مؤكدًا أن الدعم المستمر الذي يحصلون عليه من الأهل والزوار هو ما جعلهم يواصلون عملهم.

 

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أحدث التعليقات

المليليح
طيب حارس الأهلي في سحبته في لاعب الشباب ماقدرت تتحمل لنهاية المباراة يامحرر الخبر ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
قصدكم حضرت العداله اليوم وتحرك🐀 فآنتصر النصر👌😊الف مبروك لعشاق العالمي هارد لك لفرسان الجنوب
نجاة محمد
ربنا يلطف بالسكان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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