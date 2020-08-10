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بالفيديو.. استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب

بيروت (صدى):
أعلن حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن استقالة حكومته بالكامل بعدما تقدم بالاستقالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على خلفية انفجار مرفأ بيروت والأحداث التى تلته.

وكان قد قدم عدد من أعضاء الحكومة والبرلمان استقالتهم احتجاجا على ما وصفوه بفساد الطبقة السياسية؛ حيث قدمت وزيرة العدل ماري كلود نجم ، استقالتها الخطية لرئيس الحكومة حسان دياب، وتعتبر بذلك الاستقالة الثالثة لوزراء فى الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت.

وارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالتهم من مجلس النواب اللبناني إلى 10 نواب، بعد تقديم النائب هنري الحلو استقالته صباح اليوم الاثنين، جاء ذلك نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، فيما كان 9 من أعضاء مجلس النواب اللبناني أعلنوا التقدم باستقالتهم من البرلمان، يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وآخرون مستقلون.

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أحدث التعليقات

المليليح
طيب حارس الأهلي في سحبته في لاعب الشباب ماقدرت تتحمل لنهاية المباراة يامحرر الخبر ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
قصدكم حضرت العداله اليوم وتحرك🐀 فآنتصر النصر👌😊الف مبروك لعشاق العالمي هارد لك لفرسان الجنوب
نجاة محمد
ربنا يلطف بالسكان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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