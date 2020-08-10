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"الصحة" تعلن عن زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات حائل بنسبة 129%

Time منذ ساعة
Views 1411
"الصحة" تعلن عن زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات حائل بنسبة 129%

حائل (صدى):
أعلنت الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة حائل بنسبة 129%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

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أحدث التعليقات

زائر
وش دخل البنزين بالفرامل .. نفرض ان هذا بالتماتيك وليس بالعادي
زائر
اللهم سكنهم مساكنهم
زائر
شخص جبان وليش تراجع عن كلامه
المليليح
صدى تعزز وتختار الأخبار المهمه والتمجيد لناديهم الهلال عمرك شفت خبر بالصحيفه فيه انتقاص أو ضد الهلال في مسيرته
المليليح
تو طلعلك صوت ولسان بعد ماكان النصر كاتم انفاسك ثلاث سنوات متتالية سبحان من طلع لنمل سنون.. وقسم بالله العلي العظيم كلامك ماقريته لأنه مكرر وكلام الطواقي واحد نسخ ولصق ياسنفور

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