مدرب الاتفاق: أطمح في تحقيق لقب دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
أكد المدير الفني لفريق الاتفاق خالد العطوي، اليوم الاثنين، أنه يطمح لتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما حول فريقه ليلة أمس الأحد، تأخره بهدفين لفوز على الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ24 من الدوري.
وفي السياق نفسه، قال خالد العطوي، خلال تصريحات لبرنامج "الديوانية": "لدينا أهداف، لكن النتائج لم تخدمنا في البداية.. ونسير الآن بشكل جيد".
وأشار مدرب الاتفاق إلى أن هدفه مع الفريق هو تحقيق الفوز في كل المباريات، كما ينتظر نهاية الموسم ليرى ترتيب فريقه.