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وليد الفراج يقدم اعتذاره للجماهير

Time منذ 41 دقيقة
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وليد الفراج يقدم اعتذاره للجماهير

نواف السالم (صدى):
قدم الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، اليوم الاثنين، اعتذاره عن تغريدته المثيرة للجدل، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الهلال، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعمل وليد الفراج، على إعادة نشر تغريدته عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، معلقًا عليها: "أعتذر عن أي سوء فهم بخصوص هذه التغريدة حيث إنني أكن كامل التقدير والاحترام لكافة مسئولي الرياضة السابقين والحاليين وكذلك إنجازات أندية الوطن والتي لا نقصد مطلقا الطعن فيها".

وكان "الفراج" قد غرد بعد خسارة النصر، قائلًا: "لن تفيدك هاشتاقات ومغردين وإشاعات وأساليب كانت تتناسب مع دوريات الثمانينات"، مضيفًا: "الزمن تغير والحسم والتأثير داخل الملعب فقط".

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أحدث التعليقات

زائر
وش دخل البنزين بالفرامل .. نفرض ان هذا بالتماتيك وليس بالعادي
زائر
اللهم سكنهم مساكنهم
زائر
شخص جبان وليش تراجع عن كلامه
المليليح
صدى تعزز وتختار الأخبار المهمه والتمجيد لناديهم الهلال عمرك شفت خبر بالصحيفه فيه انتقاص أو ضد الهلال في مسيرته
المليليح
تو طلعلك صوت ولسان بعد ماكان النصر كاتم انفاسك ثلاث سنوات متتالية سبحان من طلع لنمل سنون.. وقسم بالله العلي العظيم كلامك ماقريته لأنه مكرر وكلام الطواقي واحد نسخ ولصق ياسنفور

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