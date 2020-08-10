وليد الفراج يقدم اعتذاره للجماهير

نواف السالم (صدى):
قدم الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، اليوم الاثنين، اعتذاره عن تغريدته المثيرة للجدل، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الهلال، بأربعة أهداف مقابل هدف.
وعمل وليد الفراج، على إعادة نشر تغريدته عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، معلقًا عليها: "أعتذر عن أي سوء فهم بخصوص هذه التغريدة حيث إنني أكن كامل التقدير والاحترام لكافة مسئولي الرياضة السابقين والحاليين وكذلك إنجازات أندية الوطن والتي لا نقصد مطلقا الطعن فيها".
وكان "الفراج" قد غرد بعد خسارة النصر، قائلًا: "لن تفيدك هاشتاقات ومغردين وإشاعات وأساليب كانت تتناسب مع دوريات الثمانينات"، مضيفًا: "الزمن تغير والحسم والتأثير داخل الملعب فقط".
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