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حقيقة الأدوية المسببة للموت السريع عند الإصابة بكورونا أو الاشتباه به 

Time منذ 32 دقيقة
Views 1502
حقيقة الأدوية المسببة للموت السريع عند الإصابة بكورونا أو الاشتباه به 

الرياض (صدى):
كشفت هيئة مكافحة الشائعات عن حقيقة ما يتداول حول ٣ أدوية تسبب الموت السريع عند الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه به. 

وجاء ذلك بعد تداول رسالة مزعومة من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ونصت على الآتي:" ثلاثة أدوية تسبب الموت السريع عند الإصابة بفيروس كورونا وهى أبرة الفولتارين، حبوب فلوتاب قوة 500، حبوب البروفين، المصدر وزارة الصحة ".

وأوضحت الهيئة أن ما يتداول بعنوان “ ثلاثة أدوية تسبب الموت السريع عند الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه به " غير صحيح " , وقامت وزارة الصحة بنفيه رسمياً مؤكدة أن الأدوية آمنة بشرط إستخدامها تحت إشراف طبي.

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أحدث التعليقات

زائر
وش دخل البنزين بالفرامل .. نفرض ان هذا بالتماتيك وليس بالعادي
زائر
اللهم سكنهم مساكنهم
زائر
شخص جبان وليش تراجع عن كلامه
المليليح
صدى تعزز وتختار الأخبار المهمه والتمجيد لناديهم الهلال عمرك شفت خبر بالصحيفه فيه انتقاص أو ضد الهلال في مسيرته
المليليح
تو طلعلك صوت ولسان بعد ماكان النصر كاتم انفاسك ثلاث سنوات متتالية سبحان من طلع لنمل سنون.. وقسم بالله العلي العظيم كلامك ماقريته لأنه مكرر وكلام الطواقي واحد نسخ ولصق ياسنفور

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