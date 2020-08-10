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"الصحة" تتيح للجميع الاطلاع على أبرز الاجابات المتعلقة بفيروس كورونا

Time منذ ساعتين
Views 1353
"الصحة" تتيح للجميع الاطلاع على أبرز الاجابات المتعلقة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أتاحت وزارة الصحة للجميع الاطلاع على أبرز الإجابات المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد 19 عبر الموقع الإلكتروني هنا .

ويتضمن الموقع عدداً من النصائح التوعوية والإرشادات الصحية حول كيفية التعامل مع الفيروس وطرق الوقاية، إلى جانب عدد من الموضوعات مثل تعريف كورونا المستجد وأعراضه وآلية التواصل مع مركز 937 وكيفية إجراء التقييم الذاتي وطرق الحماية من الإصابة ومنع الانتشار وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.

ودعت "الصحة" إلى الاستفادة مما يقدمه الموقع الإلكتروني من معلومات موثقة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).

يأتي ذلك انطلاقا من جهود الوزارة التوعوية وضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.

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أحدث التعليقات

abdul
يا ساتر !
abdul
انفجار غاز
احمد
لاحول ولاقوة الا بالله . كان الله في عوننا بس اتوقع ثلاث ارباعنا بيحال للمحكمه
من ذات المكان
انا السلاحق آخذة حقها نتمنى المحافظة على الانسان
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
خربانه خربانه

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