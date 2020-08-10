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تعليق الحيزان على إجراءات الصحفيين لضبط الممارسة الإعلامية وحماية المهنة (فيديو) 

Time منذ ساعة
Views 1381
تعليق الحيزان على إجراءات الصحفيين لضبط الممارسة الإعلامية وحماية المهنة (فيديو) 

عادل الحربي (صدى):
علق محمد الحيزان مختص في الإعلام والاتصال على اتخاذ هيئة الصحفيين إجراءات لضبط الممارسة الإعلامية وحماية المهنة ممن ينتحلون صفة إعلامي.

وقال الحيزان خلال مداخلة هاتفية في قناة السعودية:" البيان يعتبر ردة فعل لبعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض المشاهير من خلال انتحالهم صفة إعلامي ".

وأضاف الحيزان:" الاختلاف في مسمى إعلامي يعد ناحية شكلية "، مشددا:" كان ينبغي الدخول في صلب الموضوع بمواكبة الإعلام الرقمي ". 

وأوضح الحيزان:" الجهات التي تخاطبها هي هيئة الإعلام المرئي والمسموع بحكم أنها تتولى الجوانب التشريعية والقانونية خفأعتقد أن التنسيق مع الهيئة أمر مهم للغاية "، لافتة:"  وزارة الإعلام سيكون لها حضور ودور في هذا الجانب ".

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أحدث التعليقات

abdul
يا ساتر !
abdul
انفجار غاز
احمد
لاحول ولاقوة الا بالله . كان الله في عوننا بس اتوقع ثلاث ارباعنا بيحال للمحكمه
من ذات المكان
انا السلاحق آخذة حقها نتمنى المحافظة على الانسان
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
خربانه خربانه

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