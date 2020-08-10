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هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق غدًا

Time منذ ساعة
Views 1555
هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق غدًا

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس غد الثلاثاء؛ حيث توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران و الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما قد يمتد تأثيرها الى السواحل الغربية للمملكة، مؤكدة على استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة؛ فيما ارتفاع الموج: من متر إلى مترين، وحالة البحر: متوسط الموج إلى مائج؛ بينما في الخليج العربي هناك رياح سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج: من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر: متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

abdul
يا ساتر !
abdul
انفجار غاز
احمد
لاحول ولاقوة الا بالله . كان الله في عوننا بس اتوقع ثلاث ارباعنا بيحال للمحكمه
من ذات المكان
انا السلاحق آخذة حقها نتمنى المحافظة على الانسان
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
خربانه خربانه

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