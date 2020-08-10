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5 مقاعد إشرافية شاغرة في تعليم الأفلاج 

Time منذ 20 دقيقة
Views 1281
5 مقاعد إشرافية شاغرة في تعليم الأفلاج 

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت إدارة تعليم الأفلاج، خمسة مقاعد تربوية إشرافية، في بعض القطاعات الإشرافية.

وأشارت إلى أن المقاعد الشاغرة للمعلمين، هي: مشرف واحد لكل من الأقسام التالية:" الاختبارات والقبول، التخطيط المدرسي، النشاط الكشفي، التوجيه والإرشاد، إعلام تربوي ".

وحثت إدارة التعليم، المعلمين الذين تنطبق عليهم ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية على التقدم للترشيح واستكمال ملف طلب الترشيح بكل دقة، متضمنًا ما يأتي: كتابة المعلومات الخاصة بالمرشح في الفقرة " أولاً " من نموذج الترشيح المرفق " نموذج رقم (۱) " المرفق بالتعميم، تدوين السيرة الذاتية للمرشح، مع مراعاة أن لا تتجاوز الصفحتين.

ودعت الإدارة المتقدمين لرفع ملف المعلم المرشح إلى إدارة الإشراف التربوي بالإدارة، مغلفًا ومختومًا بختم المدرسة، في موعد لا يتجاوز الخميس، الأول من شهر محرم المقبل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اكشف عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
والله من هول صدمة كارثية الاربعة الزعيميه الهلاليه العالميه صرت ياسالم العثمان تخفف عن نفسك وتتشفا بالعميد والله نشفك عليكم مامداكم تطلعون من صدمة وش اخبار الضغط الاسيويه ثم كارتيه الرباعية صار مالكم حيل الا العميد نتشفا فيه عميد اسيا مرتين بالكؤوس ماتصلون لبطولاته الاسيويه سنوات ضوؤيه ضجيج قرنباعات البطحاء ماتغطي ولا ظلال كؤوس اسيا للعميد والزعيم حدك الظل وبس والله يرحم يانصر قبل سنتين او ثلاث كان مركزك الثامن والتاسع صار لك ضجيج الان
ابن حزم
منظر يأسر القلب
ابن حزم
اللهم اصرف عنا البلاء والوباء
ابن نجد
طهور يابو ناصر طهور والله يشفيك ويعافيك ويرجعك لذويك سالم غانم معافا نقولها من القلب فأنت حديث الساعه ووجودك بالساحه بعد أي نشاط ملهم للجميع

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