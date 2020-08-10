5 مقاعد إشرافية شاغرة في تعليم الأفلاج 

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت إدارة تعليم الأفلاج، خمسة مقاعد تربوية إشرافية، في بعض القطاعات الإشرافية.
وأشارت إلى أن المقاعد الشاغرة للمعلمين، هي: مشرف واحد لكل من الأقسام التالية:" الاختبارات والقبول، التخطيط المدرسي، النشاط الكشفي، التوجيه والإرشاد، إعلام تربوي ".
وحثت إدارة التعليم، المعلمين الذين تنطبق عليهم ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية على التقدم للترشيح واستكمال ملف طلب الترشيح بكل دقة، متضمنًا ما يأتي: كتابة المعلومات الخاصة بالمرشح في الفقرة " أولاً " من نموذج الترشيح المرفق " نموذج رقم (۱) " المرفق بالتعميم، تدوين السيرة الذاتية للمرشح، مع مراعاة أن لا تتجاوز الصفحتين.
ودعت الإدارة المتقدمين لرفع ملف المعلم المرشح إلى إدارة الإشراف التربوي بالإدارة، مغلفًا ومختومًا بختم المدرسة، في موعد لا يتجاوز الخميس، الأول من شهر محرم المقبل.