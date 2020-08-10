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انتشال جثتين لامرأتين غرقا في وادي القريزعات

Time منذ ساعة
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انتشال جثتين لامرأتين غرقا في وادي القريزعات

محمد بن طحيطح (صدى):
تمكنت فرق الأنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة البرك من انتشال جثتين تعود لإمراتين غرقتا بمستنقع في وادي القريزعات .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أن ادارة الدفاع المدني بمحافظة البرك تلقت بلاغاً حضوريا في تمام الساعة (١١:٥٨) اليوم الاثنين الموافق ١٤٤١/١٢/٢٠هـ يفيد عن وجود حالتي غرق بوادي القريزعات بمركز عمق .

وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول إتضح بأن الحالة عبارة عن غرق إمراتين داخل مستنقع ناتج عن السيول بوادي القريزعات أثناء قيامهم بالتنزه وقد قامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث عنهم في المستنقع وانتشال الجثتين ، نسال الله ان يتغمدهما بواسع رحمته.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اكشف عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
والله من هول صدمة كارثية الاربعة الزعيميه الهلاليه العالميه صرت ياسالم العثمان تخفف عن نفسك وتتشفا بالعميد والله نشفك عليكم مامداكم تطلعون من صدمة وش اخبار الضغط الاسيويه ثم كارتيه الرباعية صار مالكم حيل الا العميد نتشفا فيه عميد اسيا مرتين بالكؤوس ماتصلون لبطولاته الاسيويه سنوات ضوؤيه ضجيج قرنباعات البطحاء ماتغطي ولا ظلال كؤوس اسيا للعميد والزعيم حدك الظل وبس والله يرحم يانصر قبل سنتين او ثلاث كان مركزك الثامن والتاسع صار لك ضجيج الان
ابن حزم
منظر يأسر القلب
ابن حزم
اللهم اصرف عنا البلاء والوباء
ابن نجد
طهور يابو ناصر طهور والله يشفيك ويعافيك ويرجعك لذويك سالم غانم معافا نقولها من القلب فأنت حديث الساعه ووجودك بالساحه بعد أي نشاط ملهم للجميع

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