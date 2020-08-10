"الزكاة والدخل" توضح الحالات الخاضعة لتطبيق الضريبة بنسبة 5% و15%

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم، الحالات الخاضعة لتطبيق الضريبة بنسبة 5% و15%.
وكان أحد متابعي حساب الهيئة الخاصة بخدمة العملاء بموقع تويتر، قد ذكر أنه تعاقد مع شركة مقاولات في بداية 2020، والعقد ينتهي بعد سنتين، متساءلاً عما اذا كانت منشأته الآن ملزمة برفع الإقرار الضريبي بنسبة 15٪ أم الإقرار الضريبي السابق بنسبة 5٪.
وأجابت الهيئة بأنه في حال تم التعاقد بين شخص خاضع للضريبة ومستهلك نهائي فتكون العبرة في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، فإذا تم إصدارها بكامل المبلغ قبل تاريخ 11 مايو 2020م فتطبق الضريبة بنسبة 5% بشرط أن يتم التوريد فعليا قبل نهاية يونيو 2021م.
وأضافت أنه في حال تم اصدار الفاتورة الضريبية في الفترة من 11 مايو 2020م وحتى 30 يونيو 2020م، تطبق الضريبة بنسبة 5 %إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2020م، وتطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020م.