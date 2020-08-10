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شاهد.. سيول قوية تنطلق في وادي مسلة

Time منذ ساعة
Views 1689
شاهد.. سيول قوية تنطلق في وادي مسلة

جازان (صدى):
وثق مقطع فيديو السيول القوية التي انطلقت في وادي مسله اليوم الاثنين، بمنطقة جازان.

وأظهر مقطع الفيديو تدفق المياه بالوادي شرق محافظة أحد المسارحة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اكشف عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
والله من هول صدمة كارثية الاربعة الزعيميه الهلاليه العالميه صرت ياسالم العثمان تخفف عن نفسك وتتشفا بالعميد والله نشفك عليكم مامداكم تطلعون من صدمة وش اخبار الضغط الاسيويه ثم كارتيه الرباعية صار مالكم حيل الا العميد نتشفا فيه عميد اسيا مرتين بالكؤوس ماتصلون لبطولاته الاسيويه سنوات ضوؤيه ضجيج قرنباعات البطحاء ماتغطي ولا ظلال كؤوس اسيا للعميد والزعيم حدك الظل وبس والله يرحم يانصر قبل سنتين او ثلاث كان مركزك الثامن والتاسع صار لك ضجيج الان
ابن حزم
منظر يأسر القلب
ابن حزم
اللهم اصرف عنا البلاء والوباء
ابن نجد
طهور يابو ناصر طهور والله يشفيك ويعافيك ويرجعك لذويك سالم غانم معافا نقولها من القلب فأنت حديث الساعه ووجودك بالساحه بعد أي نشاط ملهم للجميع

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