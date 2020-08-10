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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 5.65 نقاط ليقفل عند مستوى 7535.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، وكيمانول، وبي سي آي، وصناعة الورق، ووفرة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت الجنوب، والوطنية، والحمادي، وتهامة، واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 5.09%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، وأملاك، وتكوين، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، والمصافي، وأرامكو السعودية، وأملاك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 9.30 نقاط ليقفل عند مستوى 8177.20 نقطة، وبتداولات بلغت 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم تقاسمتها 414 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اكشف عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
والله من هول صدمة كارثية الاربعة الزعيميه الهلاليه العالميه صرت ياسالم العثمان تخفف عن نفسك وتتشفا بالعميد والله نشفك عليكم مامداكم تطلعون من صدمة وش اخبار الضغط الاسيويه ثم كارتيه الرباعية صار مالكم حيل الا العميد نتشفا فيه عميد اسيا مرتين بالكؤوس ماتصلون لبطولاته الاسيويه سنوات ضوؤيه ضجيج قرنباعات البطحاء ماتغطي ولا ظلال كؤوس اسيا للعميد والزعيم حدك الظل وبس والله يرحم يانصر قبل سنتين او ثلاث كان مركزك الثامن والتاسع صار لك ضجيج الان
ابن حزم
منظر يأسر القلب
ابن حزم
اللهم اصرف عنا البلاء والوباء
ابن نجد
طهور يابو ناصر طهور والله يشفيك ويعافيك ويرجعك لذويك سالم غانم معافا نقولها من القلب فأنت حديث الساعه ووجودك بالساحه بعد أي نشاط ملهم للجميع

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