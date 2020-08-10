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«الصحة»: تسجيل1257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 12 دقيقة
1312
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة بأن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس "كورونا اليوم" 1257 إصابة .
وتابعت الوزارة في تقريرها اليومي بأن حالات التعافي وصلت 1439 حالة، وعدد الوفيات32 حالة.
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أحدث التعليقات
عاطل
والله تساوت معي
المليليح
مافيها شي مزحه عادبة وياما سمعنا من الاعلام الهلالي والاتحادي اكبر من كذا ولا سمعنا شي وانت ماشفت الفراج والتويجري ياماجد يوم يتريقوا بدور محمد بن سلمان واسموه بدوري( ام احمد ) هذي ماتثير الجدل ومشكلة الإعلام الهلالي مايشوف مصايبه .. ياحبك لنصر ياماجد 😅😅😅😅😅
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
غالب
ماوصلني شي .. هو نزل ياشباب ؟؟
زائر
احتفال القواعد ههههههههههه
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