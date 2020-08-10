صديقة نجم برشلونة تكشف سبب الضمادة المُريبة حول يده اليسرى

وكالات (صدى):
قالت ميكي كيميني صديقة نجم برشلونة الهولندي فرنكي دي يونغ، بأن السبب في وضع ضمادة حول يده اليسرى وانتفاخها خلال مباراة "البارسا" ونابولي، لسعة نحلة.
وأوضحت ميكي كيميني، من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها في "إنستغرام"، صورة لدي يونغ، تبدو فيه يده اليسرى منتفخة مقارنة باليمنى، واستخدمت ميكي كيميني، تقنية "الفوتوشوب" لإضافة نحل بجانب اليد المنتفخة.
وعلقت ميكي قائلة: "أعلم أن هذا ليس مضحكا ولكنه مضحك"، في إشارة إلى أن سبب تورم وانتفاخ يد دي يونغ، يعود لتعرض اللاعب للسعة نحلة، وهو ما دفعه لاستخدام ضمادة في مباراة نابولي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.