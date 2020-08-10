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صديقة نجم برشلونة تكشف سبب الضمادة المُريبة حول يده اليسرى

Time منذ 30 دقيقة
Views 1405
صديقة نجم برشلونة تكشف سبب الضمادة المُريبة حول يده اليسرى

وكالات (صدى):
قالت ميكي كيميني صديقة نجم برشلونة الهولندي فرنكي دي يونغ، بأن السبب في وضع ضمادة حول يده اليسرى وانتفاخها خلال مباراة "البارسا" ونابولي، لسعة نحلة.

وأوضحت ميكي كيميني، من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها في "إنستغرام"، صورة لدي يونغ، تبدو فيه يده اليسرى منتفخة مقارنة باليمنى، واستخدمت ميكي كيميني، تقنية "الفوتوشوب" لإضافة نحل بجانب اليد المنتفخة.

وعلقت ميكي قائلة: "أعلم أن هذا ليس مضحكا ولكنه مضحك"، في إشارة إلى أن سبب تورم وانتفاخ يد دي يونغ، يعود لتعرض اللاعب للسعة نحلة، وهو ما دفعه لاستخدام ضمادة في مباراة نابولي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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أحدث التعليقات

عاطل
والله تساوت معي
المليليح
مافيها شي مزحه عادبة وياما سمعنا من الاعلام الهلالي والاتحادي اكبر من كذا ولا سمعنا شي وانت ماشفت الفراج والتويجري ياماجد يوم يتريقوا بدور محمد بن سلمان واسموه بدوري( ام احمد ) هذي ماتثير الجدل ومشكلة الإعلام الهلالي مايشوف مصايبه .. ياحبك لنصر ياماجد 😅😅😅😅😅
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
غالب
ماوصلني شي .. هو نزل ياشباب ؟؟
زائر
احتفال القواعد ههههههههههه

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