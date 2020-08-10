إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

طلال الغامدي (صدى):
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدير مباراة الشباب والتعاون في الساعة 7:5 مساء عدداً الحكام منهم توماس بوجتار، وبيتر كوبور، ومحمد السماعيل ورائد الزهراني.
وتقام مباراة أبها والنصر في 7:15 مساءً وذلك بوجود الحكم محمد الهويش، وكرزيستوف ياكوبيك، وعبدالرحيم الشمري.
وآخرون.
ويقود مباراة الحزم أمام العدالة فى الساعة 7:20 مساء عدداً من الحكام منهم كريستو توهفر، وتركي الخضير، وعمر الجمل، وآخرين.
أما مباراة الهلال والفتح فسيكون حكامها خلف الشمري، وجورجي كاباكوف، ومارتن مارغاريتوف، وغيرهم من الحكام المساعدين.