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إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

Time منذ 42 دقيقة
Views 1472
إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

طلال الغامدي (صدى):
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدير مباراة الشباب والتعاون في الساعة 7:5 مساء عدداً الحكام منهم توماس بوجتار، وبيتر كوبور، ومحمد السماعيل ورائد الزهراني.

وتقام مباراة أبها والنصر في 7:15 مساءً وذلك بوجود الحكم محمد الهويش، وكرزيستوف ياكوبيك، وعبدالرحيم الشمري.

وآخرون.

ويقود مباراة الحزم أمام العدالة فى الساعة 7:20 مساء عدداً من الحكام منهم كريستو توهفر، وتركي الخضير، وعمر الجمل، وآخرين.

أما مباراة الهلال والفتح فسيكون حكامها خلف الشمري، وجورجي كاباكوف، ومارتن مارغاريتوف، وغيرهم من الحكام المساعدين.

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أحدث التعليقات

عاطل
والله تساوت معي
المليليح
مافيها شي مزحه عادبة وياما سمعنا من الاعلام الهلالي والاتحادي اكبر من كذا ولا سمعنا شي وانت ماشفت الفراج والتويجري ياماجد يوم يتريقوا بدور محمد بن سلمان واسموه بدوري( ام احمد ) هذي ماتثير الجدل ومشكلة الإعلام الهلالي مايشوف مصايبه .. ياحبك لنصر ياماجد 😅😅😅😅😅
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
غالب
ماوصلني شي .. هو نزل ياشباب ؟؟
زائر
احتفال القواعد ههههههههههه

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