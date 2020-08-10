رونالدو أفضل لاعب في يوفنتوس

وكالات (صدى):
حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو، جائزة أفضل لاعب في يوفنتوس للموسم المنقضي، بعد أن نجح في قيادة الفريق للتتويج بالدوري الإيطالي.
وقاا النادي الإيطالي في بيانه، اليوم الإثنين: ”كان موسمًا طويلًا جدًا، حيث استمرت بطولة الدوري قرابة 11 شهرًا، توقفت الأمور بشكل غير متوقع، ولكن عندما عادت مرة أخرى، فزنا بالكالتشيو، واتسم عنصر واحد بالثبات والاستمرارية، أهداف كريستيانو رونالدو“.
وأضاف: ”لعقود من الزمان، لم يتمكن أحد من تسجيل 30 هدفًا في الدوري فقط، ليوفنتوس، وكان رونالدو الذي وصل إلى هذا الإنجاز في وقت قياسي حاسمًا وأساسيًا في أغلب الأوقات، كانت بعض هذه الأهداف غير عادية، فهل تتذكرون رأسيته المذهلة ضد سامبدوريا“.