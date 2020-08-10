أبرز قبائل الصومال تتفق على طرد الرئيس الحالي ورجال قطر من البلاد

مقديشيو (صدى):
توافقت أكبر قبيلتان من أبرز قبائل الصومال على طرد الرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو، الموالي لقطر، وكافة رجال الدوحة من كافة القطاعات والأقاليم ، من خلال خوضهم الإنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة .
وكانت قبائل مودولود قد عقدت مؤتمرا تشاوريا ناقشت فيه قضايا المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والمشكلات والمواجهات المتوقعة إذا ما أصر الرئيس الحالي الموالي لقطر فرماجو على البقاء في الحكم بعد انتهاء فترته الرئاسية مطلع العام المقبل.
وقال خبراء في الشأن الصومالي إن هاتين القبيلتين هما من أبرز وأكبر القبائل في البلاد، وتسببتا في الإطاحة بحكم محمد سياد بري الرئيس الأسبق للصومال، وتحالفهما معا يعني أن الرئيس الحالي الموالي لقطر عليه الرحيل أو الدخول في حرب أهلية، سيكون مصيره فيها في النهاية نفس مصير الرئيس الأسبق بري.