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العناية الإلهية تنقذ قائد مركبة من موت محقق على طريق بعسير

Time منذ 17 دقيقة
Views 1305
العناية الإلهية تنقذ قائد مركبة من موت محقق على طريق بعسير

أبها (صدى):
أنقذت العناية الإلهية قائد مركبة من الموت، بعد اصطدامه بعمود كهربائي ضغط عالي، بالطريق العام باتجاه ظهران الجنوب في عسير.

وقالت التقارير بأن قائد المركبة تعرض فقط لإصابات خفيفة جراء سقوط العمود الذي اصطدم به على المركبة

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أحدث التعليقات

المتلولس
المنطق يقول التباعد وزارة الصحة تحذر الى يومنا هذا وفقدت بعض كوادرها من اطباء وممارسين صحيين ولازالت رغم انهم يعملون في بيئة آمنه خاضعة للتعقيم. فما بالك بالمدارس؟!
راعي البيضاء
لا يكون في مستودعااات وزارة الصحة الى تحترق كل سنة وخصوصآ قبل الجرد يعني قبى الميزاااانية يعني قبل معرفة وش دخل وش كلع كنا نشوفها بالمسلاسلات المصرية والع فيهااا يا هريدي
المتلولس
المدارس الأهلية هدفهم الربح المادي على حساب صحة المجتمع. بأي قرار اجرت هذه المدارس خطة التباعد. هل تُملي على الوزارة ماتراه مناسباً لها فقط ؟!
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم إشفي كل مريض يارب العالمين
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الله يرحمنا برحمته

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