ريال مدريد يٌلاحق ديبالا بعرض مُغري

وكالات (صدى):
يواصل ريال مدريد ملاحقة نجم يوفنتوس الإيطالي اللاعب ديبالا؛ حيث لفت انتباه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.
وكلف رئيس الريال وسطاء بفتح محادثات مع النادي الإيطالي، إذ جاء العرض المبدئي لـ“الميرينغي“ بـ100 مليون يورو، بالإضافة إلى توني كروس، وإيسكو ألاركون.
ويبدو أن يوفنتوس ليس مهتما بمناقشة أي صفقات في هذا الوقت، إذ يركزون على تقييم مرحلة أندريا بيرلو كمدير فني جديد بدلا من ماوريسيو ساري، ولكن قد يتعين النظر في عرض ريال مدريد.
ولن يسمح النادي الإيطالي برحيل ديبالا، ويعتبر اللاعب الأرجنتيني عنصرا أساسيا في صفوف الفريق.