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ريال مدريد يٌلاحق ديبالا بعرض مُغري

Time منذ 34 دقيقة
Views 1382
ريال مدريد يٌلاحق ديبالا بعرض مُغري

وكالات (صدى):
يواصل ريال مدريد ملاحقة نجم يوفنتوس الإيطالي اللاعب ديبالا؛ حيث لفت انتباه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

وكلف رئيس الريال وسطاء بفتح محادثات مع النادي الإيطالي، إذ جاء العرض المبدئي لـ“الميرينغي“ بـ100 مليون يورو، بالإضافة إلى توني كروس، وإيسكو ألاركون.

ويبدو أن يوفنتوس ليس مهتما بمناقشة أي صفقات في هذا الوقت، إذ يركزون على تقييم مرحلة أندريا بيرلو كمدير فني جديد بدلا من ماوريسيو ساري، ولكن قد يتعين النظر في عرض ريال مدريد.

ولن يسمح النادي الإيطالي برحيل ديبالا، ويعتبر اللاعب الأرجنتيني عنصرا أساسيا في صفوف الفريق.

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أحدث التعليقات

المتلولس
المنطق يقول التباعد وزارة الصحة تحذر الى يومنا هذا وفقدت بعض كوادرها من اطباء وممارسين صحيين ولازالت رغم انهم يعملون في بيئة آمنه خاضعة للتعقيم. فما بالك بالمدارس؟!
راعي البيضاء
لا يكون في مستودعااات وزارة الصحة الى تحترق كل سنة وخصوصآ قبل الجرد يعني قبى الميزاااانية يعني قبل معرفة وش دخل وش كلع كنا نشوفها بالمسلاسلات المصرية والع فيهااا يا هريدي
المتلولس
المدارس الأهلية هدفهم الربح المادي على حساب صحة المجتمع. بأي قرار اجرت هذه المدارس خطة التباعد. هل تُملي على الوزارة ماتراه مناسباً لها فقط ؟!
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم إشفي كل مريض يارب العالمين
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الله يرحمنا برحمته

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