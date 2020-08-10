فتح تحقيق في وفاة أحد موظفي «تخصصي جدة» بسبب «الإيريسول»

جدة (صدى):
توفي أحد موظفي المستشفى التخصصي بجدة، اليوم، في قسم التقارير الطبية؛ نتيجة انطلاق نظام إطفاء الحريق.
ومن جانبه كشف المتحدث الرسمي لتخصصي جدة مدير إدارة الشؤون الإعلامية والعلاقات العامة نجيب عصام يماني، تفاصيل الواقعة قائلا إنه انطلق فجر اليوم نظام إطفاء الحريق بالإيريسول Aerosol في قسم التقارير الطبية- مبنى الخدمات التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، وعلى إثره تم استدعاء الدفاع المدني وإطفاء المنظومة بالكامل من قِبَل قسم السلامة بالمستشفى.
وتابع : "وقد نجم عن الحادث وفاة أحد موظفي القسم نتيجة وجوده بالقرب من المنظومة حين انطلاق الإيريسول، ولا يزال الدفاع المدني يباشر التحقيق في الحادث، علمًا بأن المستشفى يعمل بكامل أقسامه الأخرى كالمعتاد"، وجاري التحقيق في الواقعة، وفقًا لـ"سبق".