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"الزكاة والدخل" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

Time منذ 40 دقيقة
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"الزكاة والدخل" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

الرياض (صدى):
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَيْ مارس وأبريل الماضيَيْن، وذلك في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري.

وأهابت الهيئة بجميع المكلفين إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال موقعها الإلكتروني (هنا) تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنا).

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

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أحدث التعليقات

المتلولس
المنطق يقول التباعد وزارة الصحة تحذر الى يومنا هذا وفقدت بعض كوادرها من اطباء وممارسين صحيين ولازالت رغم انهم يعملون في بيئة آمنه خاضعة للتعقيم. فما بالك بالمدارس؟!
راعي البيضاء
لا يكون في مستودعااات وزارة الصحة الى تحترق كل سنة وخصوصآ قبل الجرد يعني قبى الميزاااانية يعني قبل معرفة وش دخل وش كلع كنا نشوفها بالمسلاسلات المصرية والع فيهااا يا هريدي
المتلولس
المدارس الأهلية هدفهم الربح المادي على حساب صحة المجتمع. بأي قرار اجرت هذه المدارس خطة التباعد. هل تُملي على الوزارة ماتراه مناسباً لها فقط ؟!
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم إشفي كل مريض يارب العالمين
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الله يرحمنا برحمته

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