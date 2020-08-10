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«المواصفات» تدرس تغليف المنتجات المستوردة في مصانع المملكة

Time منذ ساعة
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«المواصفات» تدرس تغليف المنتجات المستوردة في مصانع المملكة

الرياض (صدى):
تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس مع الهيئة العامة للجمارك، على دراسة إمكانية تغليف المنتجات المستوردة من الخارج في المصانع المتواجدة في المملكة، وذلك قبل نزولها السوق المحلية.

وتبحث الدراسة، إمكانية المصانع المحلية تغطية الطلب المحلي بتغليف المنتجات وفق المتطلبات.

وتعتبر إعادة التغليف في السوق السعودية بمثابة فرصة استثمارية ذات مردود اقتصادي جيد متواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تعمل على تنويع مصادر الدخل؛ حيث يحق للمستورد إلغاء التغليف الخارجي غير المطابق للمواصفات السعودية، واستبداله بالتغليف في المصانع السعودية، أسوة بالتجارب في دول أوروبا.

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أحدث التعليقات

المتلولس
المنطق يقول التباعد وزارة الصحة تحذر الى يومنا هذا وفقدت بعض كوادرها من اطباء وممارسين صحيين ولازالت رغم انهم يعملون في بيئة آمنه خاضعة للتعقيم. فما بالك بالمدارس؟!
راعي البيضاء
لا يكون في مستودعااات وزارة الصحة الى تحترق كل سنة وخصوصآ قبل الجرد يعني قبى الميزاااانية يعني قبل معرفة وش دخل وش كلع كنا نشوفها بالمسلاسلات المصرية والع فيهااا يا هريدي
المتلولس
المدارس الأهلية هدفهم الربح المادي على حساب صحة المجتمع. بأي قرار اجرت هذه المدارس خطة التباعد. هل تُملي على الوزارة ماتراه مناسباً لها فقط ؟!
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم إشفي كل مريض يارب العالمين
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الله يرحمنا برحمته

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