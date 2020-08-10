تركيا تُثير التوتر من جديد في شرق المتوسط بخطوة مستفزة

أنقرة (صدى):
في خطوة متوقعة لتجدد التوتر بين تركيا واليونان، أصدرت البحرية التركية إخطارا ملاحيا بأن سفينتها "عروج ريس" ستقوم بعمليات مسح زلزالي شرق البحر المتوسط خلال أسبوعين.
ويذكر بأن البلدان على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في المنطقة. وتسبب إخطارا مماثلا الشهر الماضي في إثارة خلاف بين الجانبين تم نزع فتيله بعد تدخل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلا أن الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان قال الجمعة بأن بلاده استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة لأن اليونان لم تف بوعودها بشأن هذه المسألة.
وتكون عمليات المسح الزلزالي عادة جزءا من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات كما أن تركيا واليونان على خلاف حول قضايا مثل التحليق فوق بحر إيجه وقبرص المقسمة عرقيا.