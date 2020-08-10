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الأمن العام يطور مختبرًا للأدلة الرقمية الجنائية

Time منذ ساعة
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الأمن العام يطور مختبرًا للأدلة الرقمية الجنائية

الرياض (صدى):
كشفت مصادر إن الأمن العام بصدد تنفيذ مشروع جديد؛ لتوريد وتركيب أجهزة وبرامج ورخص تشغيل لتأهيل مختبر للأدلة الرقمية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية.

ويأتي ذلك تعزيزًا للإمكانات التقنية المتوافرة في الأمن العام والكوادر البشرية المدربة من رجال الأمن.

ويستهدف المشروع مواكبة تطورات العصر التقنية وما يصاحبها من متطلبات تقنية من الأجهزة والبرامج للتحقيق في الجرائم والمخاطر الناجمة عن مصادر التقنية من برامج وأجهزة، وفقُا لـ" الوطن".

ومن فوائد المختبر الرقمي الأتي: "مكافحة الجرائم الحديثة سواء كانت إلكترونية أو تقليدية،القدرة الفنية على اكتشاف الجرائم عن طريق استخدام الوسائل التقنية، التعرف على وسائل الإثبات باستخدام الدليل الرقمي،الارتقاء بمهارة رجال الأمن في التحقيق في الجرائم المعلوماتية الحديثة".

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أحدث التعليقات

المتلولس
المنطق يقول التباعد وزارة الصحة تحذر الى يومنا هذا وفقدت بعض كوادرها من اطباء وممارسين صحيين ولازالت رغم انهم يعملون في بيئة آمنه خاضعة للتعقيم. فما بالك بالمدارس؟!
راعي البيضاء
لا يكون في مستودعااات وزارة الصحة الى تحترق كل سنة وخصوصآ قبل الجرد يعني قبى الميزاااانية يعني قبل معرفة وش دخل وش كلع كنا نشوفها بالمسلاسلات المصرية والع فيهااا يا هريدي
المتلولس
المدارس الأهلية هدفهم الربح المادي على حساب صحة المجتمع. بأي قرار اجرت هذه المدارس خطة التباعد. هل تُملي على الوزارة ماتراه مناسباً لها فقط ؟!
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم إشفي كل مريض يارب العالمين
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الله يرحمنا برحمته

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